НАТО расширяет масштабы учений у границ России и Белоруссии, заявил Шойгу

МИНСК, 24 окт – РИА Новости. НАТО отрабатывает боевые действия наступательного характера на учениях у границ России и Белоруссии, масштабы растут, констатировал в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Расширяются масштабы оперативной и боевой подготовки у наших границ, растет их интенсивность. Страны блока отрабатывают задачи ведения боевых действий наступательного характера", — сказал Шойгу в среду на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.

К этим мероприятиям альянс активно подключает внеблоковые страны, отметил министр.