Шойгу заявил о небывалом уровне активности НАТО у российских границ

МИНСК, 24 окт — РИА Новости. Военная активность НАТО у границ РФ достигла небывалого уровня со времён холодной войны, для этого используется миф о российской угрозе, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.

"Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времён холодной войны. Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге", — сказал Шойгу.

По его словам, для этого Североатлантический союз активно использует миф о российской угрозе.

Москва ранее неоднократно заявляла в связи с возросшей активностью стран НАТО у ее границ, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.