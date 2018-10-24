Шойгу рассказал, для чего Запад повышает военную мобильность

МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Запад сосредоточил усилия на обеспечение военной мобильности, конечная цель которой — быстрое перемещение американских войск по территории Европы, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.

"Усиливается напряженность в связи с действиями Запада по повышению военной мобильности, конечная цель которой — обеспечить быстрое перемещение американских войск и сил по территории Европы", — сказал Шойгу.

По его словам, для организации приема и размещения войск усиления в странах Балтии и восточноевропейских государствах сформированы координационные центры, подготовлены передовые аэродромы, модернизированы морские порты, создастся система заблаговременного складирования имущества и вооружения.

"Совершенствование инфраструктуры проводится с целью минимизировать сроки переброски войск из глубокого тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возможности", — подчеркнул российский министр.