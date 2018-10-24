В НАТО утверждают, что не хотят новой гонки вооружений

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. НАТО не хочет новой гонки вооружений, все союзники согласны с тем, что договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) важен, но РФ должна ответить на озабоченности в отношении его соблюдения, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы не хотим новой холодной войны, не хотим новой гонки вооружений", — заявил он журналистам, комментируя ситуацию вокруг договора.
"Проблема в том, что ни один договор не может быть эффективным, если его соблюдает только одна сторона. Все союзники согласились с тем, что договор РСМД важен, именно поэтому союзники высказывали озабоченности поведением РФ и разработкой новой ракеты", — сказал он журналистам, добавив, что "союзники согласны с тем, что США соблюдают договор, а проблема заключается в поведении РФ".
"Позднее на этой неделе пройдет заседание Североатлантического совета на уровне послов, где мы будем обсуждать договор РСМД и поведение РФ, которое вызывает беспокойство у всех союзников", — сообщил он.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.