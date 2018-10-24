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В мире

Премьер Японии заявил о "новой эре" в отношениях с Россией

(обновлено: 09:19 24.10.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фотоПремьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ТОКИО, 24 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Япония откроет новую эру в отношениях с Россией, заявил премьер-министр Синдзо Абэ в программной речи в парламенте.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"На основе отношений доверия между мной и президентом России мы решим территориальную проблему и заключим мирный договор", — сказал он.

По его мнению, отсутствие мирного договора между двумя странами ненормально.

Абэ отметил, что сейчас выполняются соглашения, достигнутые во время визита Владимира Путина в Нагато в 2016 году. Тогда стороны подписали около 80 документов, в том числе по экономическому сотрудничеству, облегчению визового режима, рассмотрению возможности совместной экономической деятельности на четырех островах Южных Курил.

"Уже второй год бывшие жители островов (Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, на которые претендует Япония. — Прим. ред.) могут посетить могилы предков, прибывая на острова на самолете, мы начали работу над реализацией совместной экономической деятельности", — отметил японский премьер.

Бухта Малокурильская. Курильские острова, остров Шикотан
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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На прошлой неделе Путин заявил, что для заключения мирного договора с Японией нужно повысить уровень доверия. Однако это возможно только после решения территориальной проблемы, отметил российский лидер.

Отношения России и Японии

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония приняли совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, для Японии же он был лишь частью решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Аэропорт Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В сентябре Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий. Он предложил прописать в тексте документа желание Москвы и Токио урегулировать споры по территориальному вопросу.

Величественные вулканы, минеральные источники и другие красоты Курил
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПрирода Курильских островов уникальна и разнообразна. Неповторимые контрасты порой поражают воображение.Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Природа Курильских островов уникальна и разнообразна. Неповторимые контрасты порой поражают воображение.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа Курильских островах довольно много действующих вулканов, которые могут представлять опасность. Как известно, любое извержение сопровождается мощными подземными толчками, которые провоцируют возникновение цунами.Действующий вулкан Тятя (Чача-Напури, Тятя-яма) на острове Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На Курильских островах довольно много действующих вулканов, которые могут представлять опасность. Как известно, любое извержение сопровождается мощными подземными толчками, которые провоцируют возникновение цунами.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРасположенные по руслам горных рек и вдоль побережья острова водопады соседствую с вулканическими и лагунными озерами.Ручей Кислый возле поселка Горячий пляж на острове Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Расположенные по руслам горных рек и вдоль побережья острова водопады соседствую с вулканическими и лагунными озерами.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРучьи с прозрачной пресной водой текут рядом с дымящимися минеральными источниками.Ветряная электростанция на южной окраине острова Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ручьи с прозрачной пресной водой текут рядом с дымящимися минеральными источниками.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПоросшие дикой тайгой горные хребты плавно переходят в прибрежные луга.Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Поросшие дикой тайгой горные хребты плавно переходят в прибрежные луга.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСкала Чёртов палец на берегу Тихого океана на острове Кунашир Большой Курильской гряды.Скала Чёртов палец на берегу Тихого океана на острове Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Скала Чёртов палец на берегу Тихого океана на острове Кунашир Большой Курильской гряды.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСамый крупный по территории остров Курил – Итуруп, площадь которого составляет 3200 кв. км. На Итурупе находится город Курильск, где проживает более 2600 человек.Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Самый крупный по территории остров Курил – Итуруп, площадь которого составляет 3200 кв. км. На Итурупе находится город Курильск, где проживает более 2600 человек.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа некоторых островах бьют горячие минеральные источники. В кратерах некоторых вулканов сформировались теплые озера, обладающие целебными свойствами.Термальные источники в лечебнице Горячий пляж на острове Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
На некоторых островах бьют горячие минеральные источники. В кратерах некоторых вулканов сформировались теплые озера, обладающие целебными свойствами.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРазнообразен животный мир Курильских островов. Здесь обитают медведи, лисы, мелкие грызуны. В прибрежных водах живут серые киты, кашалоты и дельфины. Практически на каждом острове любят отдыхать каланы, морские котики, нерпы, сивучи, встречаются птичьи базары.Чайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Разнообразен животный мир Курильских островов. Здесь обитают медведи, лисы, мелкие грызуны. В прибрежных водах живут серые киты, кашалоты и дельфины. Практически на каждом острове любят отдыхать каланы, морские котики, нерпы, сивучи, встречаются птичьи базары.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 1643 году на Курильские острова впервые ступила нога европейца. Им был мореплаватель из Голландии Де Фриз. В 1711 году на Курилах высадились русские казаки, которые сообщили местным жителям, что эти земли теперь принадлежат России.Маяк на самой крайней точке южнокурильского мыса на берегу Тихого океана на острове Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В 1643 году на Курильские острова впервые ступила нога европейца. Им был мореплаватель из Голландии Де Фриз. В 1711 году на Курилах высадились русские казаки, которые сообщили местным жителям, что эти земли теперь принадлежат России.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДействующий вулкан Менделеев у поселка Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды.Действующий вулкан Менделеев у поселка Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Действующий вулкан Менделеев у поселка Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПограничный столб-указатель в поселке Головино на южной окраине острова Кунашир Большой Курильской гряды.Пограничный столб указатель в поселке Головино на южной окраине острова Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Пограничный столб-указатель в поселке Головино на южной окраине острова Кунашир Большой Курильской гряды.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПоселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды.Спутниковые антенны на домах в поселке Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРастительный мир Курил очень богат. Например, на южных островах встречаются дубовые, кленовые, пихтовые и бамбуковые леса, а на острове Шикотан растут магнолии, тис и дикий виноград.Разлившаяся речка Серебрянка у поселка Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Растительный мир Курил очень богат. Например, на южных островах встречаются дубовые, кленовые, пихтовые и бамбуковые леса, а на острове Шикотан растут магнолии, тис и дикий виноград.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКурилы включают в себя две параллельно расположенные гряды – Малую Курильскую и Большую, отделяющие Охотское море от Тихого океана.Волны Охотского моря у берега на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Курилы включают в себя две параллельно расположенные гряды – Малую Курильскую и Большую, отделяющие Охотское море от Тихого океана.
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