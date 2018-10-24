Премьер Японии заявил о "новой эре" в отношениях с Россией

ТОКИО, 24 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Япония откроет новую эру в отношениях с Россией, заявил премьер-министр Синдзо Абэ в программной речи в парламенте.

"На основе отношений доверия между мной и президентом России мы решим территориальную проблему и заключим мирный договор", — сказал он.

По его мнению, отсутствие мирного договора между двумя странами ненормально.

Абэ отметил, что сейчас выполняются соглашения, достигнутые во время визита Владимира Путина в Нагато в 2016 году. Тогда стороны подписали около 80 документов, в том числе по экономическому сотрудничеству, облегчению визового режима, рассмотрению возможности совместной экономической деятельности на четырех островах Южных Курил.

"Уже второй год бывшие жители островов (Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, на которые претендует Япония. — Прим. ред.) могут посетить могилы предков, прибывая на острова на самолете, мы начали работу над реализацией совместной экономической деятельности", — отметил японский премьер.

На прошлой неделе Путин заявил, что для заключения мирного договора с Японией нужно повысить уровень доверия. Однако это возможно только после решения территориальной проблемы, отметил российский лидер.