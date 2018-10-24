Премьер Японии заявил о "новой эре" в отношениях с Россией

08:4224.10.2018
(обновлено: 09:19 24.10.2018)
43241239
ТОКИО, 24 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Япония откроет новую эру в отношениях с Россией, заявил премьер-министр Синдзо Абэ в программной речи в парламенте.
"На основе отношений доверия между мной и президентом России мы решим территориальную проблему и заключим мирный договор", — сказал он.
По его мнению, отсутствие мирного договора между двумя странами ненормально.
Абэ отметил, что сейчас выполняются соглашения, достигнутые во время визита Владимира Путина в Нагато в 2016 году. Тогда стороны подписали около 80 документов, в том числе по экономическому сотрудничеству, облегчению визового режима, рассмотрению возможности совместной экономической деятельности на четырех островах Южных Курил.
"Уже второй год бывшие жители островов (Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, на которые претендует Япония. — Прим. ред.) могут посетить могилы предков, прибывая на острова на самолете, мы начали работу над реализацией совместной экономической деятельности", — отметил японский премьер.
На прошлой неделе Путин заявил, что для заключения мирного договора с Японией нужно повысить уровень доверия. Однако это возможно только после решения территориальной проблемы, отметил российский лидер.
Отношения России и Японии
Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония приняли совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, для Японии же он был лишь частью решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В сентябре Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий. Он предложил прописать в тексте документа желание Москвы и Токио урегулировать споры по территориальному вопросу.
Природа Курильских островов уникальна и разнообразна. Неповторимые контрасты порой поражают воображение.
На Курильских островах довольно много действующих вулканов, которые могут представлять опасность. Как известно, любое извержение сопровождается мощными подземными толчками, которые провоцируют возникновение цунами.
Расположенные по руслам горных рек и вдоль побережья острова водопады соседствую с вулканическими и лагунными озерами.
Ручьи с прозрачной пресной водой текут рядом с дымящимися минеральными источниками.
Поросшие дикой тайгой горные хребты плавно переходят в прибрежные луга.
Скала Чёртов палец на берегу Тихого океана на острове Кунашир Большой Курильской гряды.
Самый крупный по территории остров Курил – Итуруп, площадь которого составляет 3200 кв. км. На Итурупе находится город Курильск, где проживает более 2600 человек.
На некоторых островах бьют горячие минеральные источники. В кратерах некоторых вулканов сформировались теплые озера, обладающие целебными свойствами.
Разнообразен животный мир Курильских островов. Здесь обитают медведи, лисы, мелкие грызуны. В прибрежных водах живут серые киты, кашалоты и дельфины. Практически на каждом острове любят отдыхать каланы, морские котики, нерпы, сивучи, встречаются птичьи базары.
В 1643 году на Курильские острова впервые ступила нога европейца. Им был мореплаватель из Голландии Де Фриз. В 1711 году на Курилах высадились русские казаки, которые сообщили местным жителям, что эти земли теперь принадлежат России.
Действующий вулкан Менделеев у поселка Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды.
Пограничный столб-указатель в поселке Головино на южной окраине острова Кунашир Большой Курильской гряды.
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды.
Растительный мир Курил очень богат. Например, на южных островах встречаются дубовые, кленовые, пихтовые и бамбуковые леса, а на острове Шикотан растут магнолии, тис и дикий виноград.
Курилы включают в себя две параллельно расположенные гряды – Малую Курильскую и Большую, отделяющие Охотское море от Тихого океана.