Саудовский наследный принц посетил инвестфорум в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД, 23 окт — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд посетил инвестиционный форум Future Investment Initiative (FII), прозванный его организаторами "Давосом в пустыне".

Вместе с саудовским наследником на конференции побывал король Иордании Абдалла II. Монаршие особы провели в зале эр-риядского конференц-холла около пятнадцати минут. Несмотря на ожидания, саудовский наследник не стал обращаться с приветственной речью к гостям форума.

На мероприятии выступит наследный принц Бахрейна шейх Салман бен Хамад Аль Халифа.

Форум, проводимый по инициативе и под патронажем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Салмана Аль Сауда, был задуман как одна из главных бизнес-площадок в регионе Ближнего Востока, на которой встречаются лидеры мировой экономики, высокопоставленные представители власти и общества.

Второй по счету форум проходит на фоне напряженности в отношениях Саудовской Аравии и ряда государств, вызванной убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

О своем отказе от участия в работе форума в связи с убийством оппозиционного журналиста заявили гендиректор одного из крупнейших инвестбанков мира, американского JP Morgan Chase, Джейми Даймон, главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи. Не поедут в Эр-Рияд и министр финансов США Стивен Мнучин, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также высокопоставленные представители Австралии и Новой Зеландии.

Однако отказ ряда компаний и общественных деятелей бойкотировать форум мало повлиял на его работу. В зале главного конференц-центра Эр-Рияда во время официальной церемонии открытия форума свободных мест практически не было. В ходе первого дня работы "Давоса в пустыне", согласно заявлениям его организаторов, было подписано двадцать пять соглашений на сумму, превышающую пятьдесят миллиардов долларов США.

Россию на форуме представляет делегация из более чем 30 крупных бизнесменов и культурных деятелей. Многие из них в стране впервые. Они ставят перед собой задачу познакомиться со страной и найти интересных партнеров.