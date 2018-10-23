В Европарламенте будут следить за ситуацией с телеканалами на Украине

КИЕВ, 23 окт – РИА Новости. Вице-президент Европарламента Хейди Гаутали заявила, что намерена лично проследить за ситуацией вокруг украинских телеканалов и оказать поддержку в борьбе за свободу слова, говорится в сообщении телеканала "112 Украина", размещенном на его сайте во вторник.

По данным телеканала, во вторник руководители телеканалов "112 Украина" и Newsone провели встречу с Гаутали и рассказали о давлении украинских политиков на свободу слова в стране.

"Во время встречи с руководителями "112 Украина" и Newsоne евродепутат заверила, что лично будет следить за всеми судебными процессами и событиями вокруг этих телеканалов и поднимать этот вопрос непосредственно как с председателем группы дружбы Европарламент-Украина, так и со своими коллегами из фракции "Зеленого союза Финляндии", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, парламентарий подчеркнула, что европейские депутаты должны вместе отстаивать принципы свободы слова в любой стране. Она отметила, что телеканалы, кроме политического пути, должны использоваться и весь арсенал правовых инструментов.

Парламент Украины предложил Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne за "пропаганду государства-агрессора", соответствующий проект постановления был принят 5 октября. Партия "Оппозиционный блок" заявила, что санкции в отношении украинских телеканалов будут означать введение цензуры в стране и приведут к ликвидации свободы слова. Партия попросила международных партнеров дать оценку действиям властей. Позднее Рада отказалась отменить постановление о введении санкций против двух украинских телеканалов.

Ранее депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявлял, что травля работников СМИ на Украине ставит под угрозу демократию в стране. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.