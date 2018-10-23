Главы МИД стран G7 осудили убийство журналиста Хашукджи

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Главы МИД стран G7 самым решительным образом осуждают убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, говорится в совместном коммюнике, опубликованном внешнеполитическим ведомством Канады — страны-председателя "большой семерки" в 2018 году.

Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

"Подтверждение смерти Джамаля Хашукджи является первым шагом к прозрачности и подотчетности (этого инцидента – ред.). Однако предложенные объяснения оставляют многие вопросы без ответа", — говорится в заявлении.

Министры G7 еще раз отметили, что ожидают от Саудовской Аравии тщательного, вызывающего доверия и своевременного расследования обстоятельств смерти Хашукджи в тесном сотрудничестве с властями Турции.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.