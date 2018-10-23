В Испании прокомментировали убийство Хашукджи

МАДРИД, 23 окт – РИА Новости. Испания не может оставаться равнодушной к убийству в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи, однако решение об ответных мерах должно быть взвешенным и его примет премьер Педро Санчес, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

"Мы не можем оставаться равнодушными перед лицом нарушения прав человека… Международное сообщество не может смотреть сквозь пальцы, когда происходит нарушение прав человека подобных масштабов", — заявила она в интервью телеканалу Antena3.

При этом Роблес не стала давать однозначного ответа на вопрос о возможном отказе Мадрида от поставок вооружений Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста. "Надо взвесить за и против, но всегда ясно отдавая отчет в необходимости защиты прав человека", — добавила министр, отметив при этом, что выполнение контрактов с Саудовской Аравией обеспечивает тысячи рабочих мест в Испании.

Ожидается, что вопрос о поставках вооружений Саудовской Аравии будет обсуждаться в среду в конгрессе депутатов на заседании с участием премьера Педро Санчеса.

Ранее о необходимости отказаться от контрактов на поставки вооружений заявила партия Podemos, союзник правящей Испанской социалистической рабочей партии.

С аналогичным призывом выступила НКО SavetheChildren. "Испания должна положить конец всем поставкам вооружений в Саудовскую Аравию, включая прямой экспорт и косвенный через другие страны, пока существует реальный риск, что они могут быть использованы для совершения серьезных нарушений международного гуманитарного права и прав человека в Йемене", — говорится в заявлении организации.

Саудовская Аравия – один из крупнейших покупателей испанского оружия. Военные поставки Испании в Саудовскую Аравию в 2017 году составили 270,2 миллиона евро, на 133% больше, чем в 2016 году. В этом году был заключен крупный контракт на поставку пяти корветов, которые будут построены к 2022 году на испанских верфях. Его сумма — 1,8 миллиарда евро.

Кроме того, в этом году начала работать уникальная высокоскоростная железная дорога между Меккой и Мединой, построенная испанско-саудовским концерном (сумма контракта около 7 миллиардов евро).

В сентябре испанские власти заявили, что не откажутся от контракта с Саудовской Аравией о поставках в эту страну 400 авиабомб с лазерным наведением. Возможность разрыва соглашения активно обсуждалось в связи с тем, что это оружие может быть использовано для авиаударов в Йемене.

На минувших выходных МИД Испании сделал довольно сдержанное заявление в связи с убийством Джамаля Хашукджи, призвав к проведению тщательного расследования. Однако до сих пор ни один член испанского правительства не заявил о возможности пересмотра контрактов.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что призовет к ответственности всех причастных к гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена объяснениями властей Саудовской Аравии по делу об убийстве Хашукджи. Он также отметил, что, вопреки заявлениям саудитов, по его данным, убийство было спланировано заранее.