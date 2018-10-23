Число поврежденных автокраном машин в центре Киева возросло до 19

КИЕВ, 23 окт – РИА Новости. Число автомобилей, поврежденных автокраном в центре Киева, возросло до 19, на месте продолжают работать правоохранители, сообщает во вторник пресс-служба киевского управления полиции.

Ранее полиция сообщила, что автокран протаранил 17 автомобилей на бульваре Леси Украинки, незначительно пострадали три человека.

"В результате дорожно-транспортного происшествия повреждено 18 легковых автомобилей и грузовик. Три человека получили телесные повреждения, двум из них оказали медицинскую помощь без госпитализации", — говорится в сообщении на сайте полиции.

По данным телеканала "112 Украина", из-за ДТП центр Киева оказался частично заблокирован. Телеканал также сообщил, что правоохранители и спасатели будут работать на месте происшествия до вечера.

​