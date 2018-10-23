Эрдоган заявил о "разведке" со стороны Эр-Рияда перед убийством Хашукджи

АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Прибывшие в Турцию накануне убийства журналиста Джамаля Хашукджи граждане Саудовской Аравии провели "разведку" в лесу под Стамбулом и в провинции Ялова, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"В понедельник (1 октября) в 16.30 приехала первая команда из Саудовской Аравии, они идут в генконсульство, делает разведку в Белградском лесу и Ялове. Потом приезжает вторая команда, размещается в другом отеле. Всего 15 человек, которые утром (3 октября) в 9.50-10.00 приезжают в консульство. Журналист звонит и подтверждает свой визит. В 13.08 он приходит в консульство. После этого его больше никто не видел", — сказал Эрдоган, выступая в парламенте перед фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.