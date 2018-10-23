Эрдоган прокомментировал инцидент с убийством Хашукджи

АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Турция не удовлетворена объяснениями властей Саудовской Аравии по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил президент страны Тайип Эрдоган во вторник.

"Расследование идет тщательно. У нас есть все улики, и они будут обнародованы. Нынешние заявления (саудовских властей — ред.), а также попытка возложить всю ответственность на нескольких сотрудников безопасности ни нас, ни международное сообщество не удовлетворят. Я не сомневаюсь в искренности короля Саудовской Аравии Салмана. Именно поэтому важно, чтобы это дело было разъяснено как можно быстрее", — сказал Эрдоган, выступая перед фракцией правящей Партии справедливости и развития в парламенте.

Он добавил, что существует много вопросов, без ответов на которые расследование нельзя будет считать законченным.

"Зачем 15 человек из Саудовской Аравии приехали в Стамбул в день убийства? От кого они получили приказ? Почему допуск полиции в консульство был получен не сразу, а через несколько дней? Если уже было известно об убийстве, зачем было делать заявления, отрицающие убийство? Если уже все известно, почему тело до сих пор скрывается? Вы обязаны это объяснить", — сказал Эрдоган.

Он добавил, что Венская конвенция о дипломатических сношениях может быть пересмотрена, поскольку ее "недопустимо использовать для сокрытия преступлений".

"Мы заявили о нежелательности дальнейшего пребывания саудовского консула в Стамбуле, и он покинул страну", — сказал Эрдоган.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.