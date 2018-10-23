В Киеве суд приостановил рассмотрение дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 23 окт – РИА Новости. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 24 октября в рассмотрении дела о госизмене против бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Суд ранее перешел к стадии прений. Адвокаты выступили против этого решения, заявив, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты, а суд находится под политическим давлением. Янукович в открытом обращении также заявил, что считает решение незаконным. Несмотря на это, свою позицию в рамках прений уже высказала сторона обвинения, а также бесплатный государственный и один частный адвокаты экс-президента.

"Объявляется перерыв до завтра (среды) до 9.00 (совпадает с мск)", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко, трансляцию ведут украинские телеканалы.

По его словам, на следующем заседании суд предоставит частному адвокату Александру Горошинскому возможность продолжить свое выступление в прениях.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.