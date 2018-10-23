На Тайване машинист сошедшего с рельсов поезда рассказал подробности о ЧП

ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Машинист скоростного поезда, сошедшего с рельсов в воскресенье на севере Тайваня, признал, что отключил систему автоматической блокировки и не знал точной скорости состава во время движения, следует из документов районного суда уезда Илань, где произошла трагедия, унесшая жизни 18 человек.

Скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов в воскресенье в 16.50 по местному времени (11.50 мск) в уезде Илань на севере Тайваня. Состав направлялся из города Шулинь в Тайдун. Причина аварии до сих пор неизвестна. На момент аварии в скоростном поезде находились 366 человек. По последним данным, в результате аварии 18 человек погибли, еще 190 пострадали.

Комиссия по расследованию крушения поезда ранее сообщила, что, по предварительной версии, причиной аварии стало превышение скорости во время поворота.

"Ответчик по делу признал, что отключил систему автоматической блокировки. Но так как поезд не получал никаких сигналов датчиков о мониторинге и контроле скорости, машинист должен был быть предельно осторожен, чтобы не превышать допустимую скорость, и в любой момент иметь возможность применить торможение во избежание опасной ситуации", — следует из пресс-релиза суда.

Отмечается, что когда поезд подъезжал к станции "Даси" в уезде Илань, машинист, полагаясь только на свои знания и ощущения, не смог определить, что поезд уже и так едет на слишком высокой скорости и продолжил разгоняться. При подъезде к следующей станции "Жуйфан" машинист понял, что скорость на спидометре и фактическая скорость не совпадают, так как тяга состава была довольно сильной.

В итоге поезд на скорости более 140 километров в час не смог войти в поворот на станции "Синьма" сошел с рельсов. Допустимая скорость на данном участке пути с радиусом поворота около 300 метров составляет 75 километров в час.

Согласно правилам, система автоматической блокировки должна была быть повторно включена после станции "Даси", но машинист заболтался с диспетчером, допустил профессиональную халатность и не включил ее. Как следует из документов суда, машинист должен был понять, что поезд приближается к станции слишком рано и быстро, и предпринять необходимые меры.

Машинист в аварии получил травмы, однако уже в понедельник его состояние признали достаточно стабильным, чтобы привезти в полицию на допрос.