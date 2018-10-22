Британия не верит, что журналист Хашукджи умер из-за драки в консульстве

ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости. Великобритания выберет меры воздействия на Саудовскую Аравию после окончательного объяснения властями этой страны обстоятельств произошедшего с журналистом Джамалем Хашукджи, заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства.

"Реакция Великобритании (в связи с делом Хашукджи) будет зависеть от достоверности результатов расследования и уверенности в том, что подобное не повторится вновь… Заявления о том, что Хашукджи умер в результате драки, не заслуживают доверия. Сообщения об обстоятельствах смерти Хашукджи не совместимы с нашими ценностями", — сказал Хант, выступая в понедельник вечером в парламенте.

"Убийство журналиста вызывает беспокойство, так как это влияет на свободу прессы. Мы осуждаем убийство журналиста, он погиб, будучи в руках правительства. Важно дождаться результатов проводимого властями Турции расследования. Все мы негодуем", — добавил министр.

Накануне Британия, Франция и Германия в совместном заявлении резко осудили убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и призвали власти Саудовской Аравии срочно прояснить обстоятельства трагедии.