Американский самолет-разведчик заметили у южных границ России

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американский самолет RC-135V провел разведку у южных границ России, сообщают западные мониторинговые ресурсы.

Самолет-разведчик пролетел у побережья Абхазии, Краснодарского края и Крыма. При этом он не нарушал воздушную границу двух государств и находился над водами Черного моря.

Радиолокационные способности самолета позволяют ему вести разведку с такого расстояния и собирать информацию о расположении систем ПВО на территории Крыма и Краснодарского края.

Активность у границ России

В последние месяцы полеты зарубежных самолетов-разведчиков и дронов у российских границ существенно участились. Так, 19 октября у западных областей России был замечен Boeing RC-135U ВВС США.

Еще несколькими днями ранее стратегический дрон ВВС США засекли у побережья Крыма, а до этого — неподалеку от Калининградской области.

Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.