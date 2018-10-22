Американский самолет-разведчик заметили у южных границ России

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американский самолет RC-135V провел разведку у южных границ России, сообщают западные мониторинговые ресурсы.
Самолет-разведчик пролетел у побережья Абхазии, Краснодарского края и Крыма. При этом он не нарушал воздушную границу двух государств и находился над водами Черного моря.
Радиолокационные способности самолета позволяют ему вести разведку с такого расстояния и собирать информацию о расположении систем ПВО на территории Крыма и Краснодарского края.
🇺🇸 US Air Force— 360°Radar (@wipljw) 22 октября 2018 г.
RC135V Rivet Joint #Crimea pic.twitter.com/m4K5AtXnl8
Активность у границ России
Еще несколькими днями ранее стратегический дрон ВВС США засекли у побережья Крыма, а до этого — неподалеку от Калининградской области.
Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.
🇺🇸United States Air Force— 360°Radar (@wipljw) 22 октября 2018 г.
Boeing RC-135V
64-14841 ROYCE21* pic.twitter.com/K0SdWlc3TN