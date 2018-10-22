Си Цзиньпин посетит Россию с госвизитом в 2019 году

ПЕКИН, 22 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом в 2019 году, заявил помощник министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

"По приглашению вашего президента наш председатель Си Цзиньпинь совершит государственный визит в Россию в будущем году", — заявил он на встрече с журналистами.

"Во время этого визита мы организуем ряд мероприятий по случаю 70-летия установления дипотношений между нашими странами. Я считаю, что во время этих встреч у нас будут новые возможности для наращивания нашего сотрудничества", — добавил он.

Ранее в октябре глава администрации президента РФ Антон Вайно на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что президент России Владимир Путин рассчитывает на встречу с председателем КНР на полях саммита G20 в ноябре этого года в Буэнос-Айресе.

Си Цзиньпин в свою очередь тогда отметил, что в будущем году готовятся планы для взаимных визитов и встреч между двумя странами.