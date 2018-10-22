Турецкое правительство обсудит убийство Хашукджи

АНКАРА, 22 окт — РИА Новости. Убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи будет обсуждаться на заседании кабинета министров в Турции, сказал президент Тайип Эрдоган в понедельник.

"У нас сейчас много актуальных проблем: с одной стороны, тема журналиста, с другой стороны — борьба с терроризмом. Я обсудил это все с королем Саудовской Аравии Салманом, потом с президентом (США Дональдом) Трампом. И теперь мы обсудим эти проблемы сегодня на заседании нашего кабинета", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.