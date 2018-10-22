Макрон и Трамп обсудили будущее договора о РСМД

ПАРИЖ, 22 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп во время телефонных переговоров обсудили будущее Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), французский лидер отметил важность этого договора для европейской безопасности и стратегической стабильности, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"Президент Республики и президент (Дональд) Трамп также затронули вопрос о будущем договора о РСМД. (Эммануэль Макрон) напомнил о важности этого соглашения, в частности, для европейской безопасности и нашей стратегической стабильности", — сообщают в Елисейском дворце.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из договора о РСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, РФ рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.