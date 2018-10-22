Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в понедельник объявил перерыв в рассмотрении дела о госизмене против бывшего президента Украины Виктора Януковича из-за неявки на заседание адвокатов экс-главы государства.

Ранее суд перешел к стадии прений. Уже выступил государственный и один частный адвокаты Януковича. На заседании в пятницу суд должен был предоставить возможность завершить выступление частному адвокату Александру Байдыку. Также суд должен был предоставить Януковичу возможность выступить с заключительным словом, однако отказался вызвать его в рамках международной правовой помощи. После этого суд должен был удалиться в совещательную комнату для принятия решения.

"Суд вынужден объявить перерыв до завтра (вторника – ред.) до 9.00 (совпадает с мск – ред.)", — сказал председательствующий Владислав Девятко, трансляцию ведут украинские телеканалы. Судья сообщил, если защитники не явятся на заседание, во вторник будет поставлен на обсуждение вопрос о завершении рассмотрения дела.

По словам Девятко, в суд поступили заявления частных адвокатов Александра Байдыка и Александра Горошинского о том, что они не могут присутствовать на заседании. Байдык сообщил, что еще находится в командировке в Москве, а Горошинский заявил, что задействован в другом судебном процессе.

В то же время на заседание пришли частные адвокаты Януковича из объединения Aver lex. "Мы на этом заседании находимся не как защитники Януковича, а как потерпевшие", — сказал адвокат Виталий Сердюк. По его словам, речь идет о том, что ранее в суде полиция применила к адвокатам силу, а позже против защитников было возбуждено. Сердюк сообщил, что адвокаты подписали контракт с американским защитником, который пришел на заседание, чтобы получить ответ на запрос "о применении физического воздействия на адвокатов и фальсификации дела".

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.