МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США глубоко обеспокоены ситуацией с караваном гондурасских мигрантов, находящимся к югу от страны, говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Караван гондурасских мигрантов находится на границе Мексики с Гватемалой. В нем, по оценке президента Гватемалы Джимми Моралеса, собрались 4,5-5 тысячи человек. Часть из них в пятницу предприняла попытку насильно прорваться через кордоны на границе. Ранения получили несколько мексиканских полицейских.

"Мы обеспокоены тем, что эти мигранты могут стать жертвами торговцев людьми или тех, кто их эксплуатировал бы. Мы также глубоко обеспокоены насилием, вызванным некоторыми членами группы, а также очевидной политической мотивацией некоторых организаторов каравана", — говорится в заявлении.

Как сообщается в документе, США не позволят нелегальным иммигрантам войти в свою страну или оставаться на ее территории.

Согласно заявлению, США приветствуют сотрудничество Мексики с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в разрешении вопросов беженцев и миграции в регионе, в том числе притока людей, прибывающих в Мексику. Как отмечается в документе, США готовы оказать помощь правительству Мексики в этих усилиях.

По информации правительства Гватемалы, в район границы страны с Гондурасом продолжают прибывать автобусы для обеспечения безопасного возвращения мигрантов обратно.

МВД Мексики сообщило в субботу, что получило в общей сложности 640 прошений от граждан Гондураса на границе об убежище в стране. В первую очередь такие заявления принимаются у женщин, в том числе беременных (164 прошения), детей и подростков (104) и людей преклонного возраста. Документы гондурасские граждане подают в Сьюдад-Идальго недалеко от границы с Гватемалой на территории Мексики, а затем переправляются во временные убежища для их размещения.