Американский сенатор раскритиковал выход США из договора о РСМД

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американский сенатор Рэнд Пол раскритиковал решение о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, заявив, что это уничтожит десятилетнюю работу по контролю над вооружениями.
"Вот почему (советника президента США — ред.) Джона Болтона нельзя было допускать куда-либо во внешнюю политику. Это перечеркнет десятилетия двустороннего контроля над вооружениями, установленного во времена Рейгана. Мы не должны этого делать. Мы должны стремиться устранить любые проблемы, связанные с этим договором, и идти вперед", — написал Пол в Twitter.
В субботу президент Дональд Трамп заявил о решении США выйти из договора о РСМД с Россией, объяснив это тем, что в Москве "нарушают его много лет". Источник РИА Новости в МИД России в ответ напомнил, что Москва "неоднократно публично разоблачала курс США на слом РСМД", а Вашингтон шел к этому шагу "многие годы, намеренно и шаг за шагом уничтожая договорную базу".
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.
В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.