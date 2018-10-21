Американский сенатор раскритиковал выход США из договора о РСМД

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американский сенатор Рэнд Пол раскритиковал решение о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, заявив, что это уничтожит десятилетнюю работу по контролю над вооружениями.

"Вот почему (советника президента США — ред.) Джона Болтона нельзя было допускать куда-либо во внешнюю политику. Это перечеркнет десятилетия двустороннего контроля над вооружениями, установленного во времена Рейгана. Мы не должны этого делать. Мы должны стремиться устранить любые проблемы, связанные с этим договором, и идти вперед", — написал Пол в Twitter.

В субботу президент Дональд Трамп заявил о решении США выйти из договора о РСМД с Россией, объяснив это тем, что в Москве "нарушают его много лет". Источник РИА Новости в МИД России в ответ напомнил, что Москва "неоднократно публично разоблачала курс США на слом РСМД", а Вашингтон шел к этому шагу "многие годы, намеренно и шаг за шагом уничтожая договорную базу".

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.