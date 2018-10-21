Трамп: США не намерены соблюдать договор о РСМД, когда Россия его нарушает

ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Вашингтон не намерен соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), когда Москва его нарушает, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы будем должны развивать эти вооружения (ракеты средней и меньшей дальности — ред.) — только если Россия не придет к нам, и Китай не придет к нам, и они все придут к нам, и они скажут: "Давайте уже поумнеем и давайте никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения". Но если Россия это делает, и если Китая это делает, а мы придерживаемся соглашения, это неприемлемо", — сказал Трамп журналистам.
Он не уточнил, хотят ли США заключить новое соглашение по контролю над вооружениями взамен ДРСМД.
"Если они (Россия — ред.) поумнеют, и если другие поумнеют и скажут: "давайте не будет развивать эти ужасные ядерные вооружения", то я буду чрезвычайно этому рад", — добавил он.
Ранее Трамп заявил о решении США выйти из соглашения с Россией, объяснив это многолетними нарушениями со стороны Москвы. В РФ это отвергают.
В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.
В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.