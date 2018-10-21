Трамп: США не намерены соблюдать договор о РСМД, когда Россия его нарушает

ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Вашингтон не намерен соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), когда Москва его нарушает, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы будем должны развивать эти вооружения (ракеты средней и меньшей дальности — ред.) — только если Россия не придет к нам, и Китай не придет к нам, и они все придут к нам, и они скажут: "Давайте уже поумнеем и давайте никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения". Но если Россия это делает, и если Китая это делает, а мы придерживаемся соглашения, это неприемлемо", — сказал Трамп журналистам.

Он не уточнил, хотят ли США заключить новое соглашение по контролю над вооружениями взамен ДРСМД.

"Если они (Россия — ред.) поумнеют, и если другие поумнеют и скажут: "давайте не будет развивать эти ужасные ядерные вооружения", то я буду чрезвычайно этому рад", — добавил он.

Ранее Трамп заявил о решении США выйти из соглашения с Россией, объяснив это многолетними нарушениями со стороны Москвы. В РФ это отвергают.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.