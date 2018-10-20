Бочкарев заявил об абсурдности обвинений норвежских спецслужб

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сотрудник аппарата Совфеда Михаил Бочкарев, ранее задержанный в Норвегии по обвинению в сборе разведданных, заявил об абсурдности предъявляемых ему обвинений спецслужб.
"Я знал, что все будет нормально, потому что я абсолютно не виновен, и эти необоснованные обвинения ни о чем", — сказал он журналистам по прилету из Осло в Москву.
Бочкарев также назвал обвинения абсурдными.
Ранее в МИД России заявили, что Москва ждет извинений от Осло в связи с ситуацией, возникшей вокруг сотрудника аппарата Совета Федерации. Спикер СФ Валентина Матвиенко в свою очередь не исключила, что задержание Бочкарева было провокацией.