Бочкарев заявил об абсурдности обвинений норвежских спецслужб

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сотрудник аппарата Совфеда Михаил Бочкарев, ранее задержанный в Норвегии по обвинению в сборе разведданных, заявил об абсурдности предъявляемых ему обвинений спецслужб.

Бочкарев был задержан в аэропорту Осло 21 сентября по подозрению в незаконном сборе информации. В пятницу стало известно, что полиция безопасности Норвегии PST отозвала апелляцию на его арест. В российской дипмиссии в Осло подтвердили освобождение Бочкарева.

"Я знал, что все будет нормально, потому что я абсолютно не виновен, и эти необоснованные обвинения ни о чем", — сказал он журналистам по прилету из Осло в Москву.

Бочкарев также назвал обвинения абсурдными.

Ранее в МИД России заявили, что Москва ждет извинений от Осло в связи с ситуацией, возникшей вокруг сотрудника аппарата Совета Федерации. Спикер СФ Валентина Матвиенко в свою очередь не исключила, что задержание Бочкарева было провокацией.