В Афганистане жертвами взрывов в день выборов стали 15 человек

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Жертвами взрывов во время парламентских выборов в Афганистане стали 15 человек, еще более 110 ранены, сообщает агентство Пажвак.

"Пятнадцать человек убиты, еще более 110 ранены в результате атак во время выборов в Афганистане", — сообщается в Twitter агентства.

Подробности инцидентов не сообщаются.

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