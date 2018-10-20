В Афганистане жертвами взрывов в день выборов стали 15 человек

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Жертвами взрывов во время парламентских выборов в Афганистане стали 15 человек, еще более 110 ранены, сообщает агентство Пажвак.
"Пятнадцать человек убиты, еще более 110 ранены в результате атак во время выборов в Афганистане", — сообщается в Twitter агентства.
Подробности инцидентов не сообщаются.
15 killed and more than 110 wounded so far in #Afghan #Election attacks.#AfghanistanElection2018 pic.twitter.com/Y8q4KzuhnG— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 20 октября 2018 г.