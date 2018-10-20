В Кабуле в день парламентских выборов прогремели три взрыва

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 окт — РИА Новости. По меньшей мере три взрыва прогремели в разных районах Кабула, где в субботу проходят выборы депутатов нижней палаты парламента страны (Волуси джирга), сообщил РИА Новости представитель столичного МВД.

"К настоящему времени мы располагаем данными о трёх взрывах, подтверждённая информация о погибших или пострадавших пока отсутствует", — сказал представитель ведомства.

"Все взрывы произошли в непосредственной близости от избирательных участков. Тем не менее, в глобальном плане на желание граждан отдать свои голоса это не повлияло", — добавил собеседник агентства.

Пока ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

В преддверии голосования челны радикального движения "Талибан"*, которое не признает проходящие в субботу выборы, выступили с угрозами в адрес мирных жителей и заявили о намерении саботировать избирательный процесс.

В текущем году за депутатские мандаты в Волуси Джирге будут бороться свыше 2,5 тысячи кандидатов, из которых менее 10% (205 кандидатов) представляют 26 политических партий, все прочие зарегистрированы как независимые. Голосование пройдет в 32 из 34 провинций Афганистана — исключение составят провинции Газни (там оно намечено на весну 2019 года) и Кандагар (состоится на неделю позже в свете нападения талибов на офис губернатора).

Всего в субботу на территории Афганистана будут работать порядка пяти тысяч избирательных участков из 7,5 тысяч — почти треть останутся закрытыми по соображениям безопасности. Порядок в стране во время голосования будут обеспечивать свыше 50 тысяч сотрудников сил национальной безопасности. Предварительные результаты выборов ожидаются в первой декаде ноября, окончательные — 20 декабря.

Срок полномочий нынешнего парламента истек еще в июне 2015 года. Проведение следующих выборов, запланированное на 2016 год, неоднократно откладывалось под различными предлогами, а полномочия парламента были продлены президентским указом. Прошлые парламентские выборы, которые проходили в 2010 году, сопровождались многочисленными нарушениями и нападениями талибов на участки.

Эксперты ожидают, что, как и прошлые выборы в Афганистане, эти будут характеризоваться низкой явкой. Это связано не только с общим недоверием граждан к избирательному процессу, но и с обострением обстановки в сфере безопасности. Кроме того, как отмечалось ранее, за последние годы зона контроля боевиков и зона боевых действий значительно выросли, что сделало открытие постоянных избирательных участков во многих районах попросту невозможным.

* Террористическая организация, запрещена в России