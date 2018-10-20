В ЮАР почти 30 человек погибли в крупном ДТП

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Двадцать семь человек, включая двух детей, погибли в результате крупного ДТП с участием микроавтобуса и еще нескольких автомобилей в провинции Лимпопо на севере ЮАР, сообщает портал News 24 со ссылкой на представителя полиции.

Авария произошла в пятницу днем на автомагистрали, соединяющей Кейптаун и Бейтбридж. По словам представителя местной полиции Моатше Ньюпе, четыре человека получили ранения в результате происшествия, все они госпитализированы.

"Около 14.30 (15.30 мск — ред.) грузовик с цементом, двигающийся по трассе N1 на юг, потерял управление и (выехал) на встречную полосу, где столкнулся с другими автомобилями", — сказала она. По ее словам, одним из них был 22-местный микроавтобус Mercedes Benz.

Полиция устанавливает точную причину аварии. По данным управления по транспорту провинции Лимпопо, водитель грузовика потерял контроль над транспортным средством после того, как у автомобиля лопнула шина.