"Репортеры без границ" призвали к давлению на Эр-Рияд после гибели Хашукджи

ПАРИЖ, 20 окт – РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) после подтверждения смерти саудовского журналиста Джамаля Хашукджи призывает продолжать мощное международное давление на Эр-Рияд для установления истины.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

"После признания смерти Хашукджи мы ожидаем сохранения решительного, постоянного и мощного международного давления на Саудовскую Аравию, чтобы получить полную правду об убийстве и освобождении саудовских журналистов", — написал генеральный секретарь организации Кристоф Делуар на своей странице в Twitter.

По его словам, любое ослабление давления и компромиссная политика будут равнозначны предоставлению "лицензии на убийство" в Саудовской Аравии, "которая "заключает в тюрьму, похищает и даже убивает журналистов, которые осмеливаются открывать дискуссии и проводить расследования".

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.