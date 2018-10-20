ВСУ 24 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Украинские силовики 24 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам в субботу представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о 19 нарушениях режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 24 раза", — сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР почти 10 мин калибром 82 миллиметра, при обстрелах также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.