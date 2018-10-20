Шойгу и Мэттис провели первую личную встречу

СИНГАПУР, 20 окт — РИА Новости. Первая личная встреча министров обороны России и США Сергея Шойгу и Джеймса Мэттиса состоялась на полях Пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс"), которое открылось в Сингапуре в субботу.

Главы военных ведомств двух стран встретились перед началом саммита на входе в зал заседаний, обменявшись рукопожатием. В ходе диалога глава Пентагона выразил Шойгу соболезнования в связи с трагедией в Керчи. Он отметил, что в США тоже происходит подобное, и американцам понятны чувства россиян.

Министр обороны России поблагодарил коллегу и подчеркнул, что такие случаи становятся частым явлением в мире, поэтому нужно сделать все возможное для предотвращения подобных трагедий.

Встречи министров обороны России и США

Перед заседанием Шойгу также побеседовал с главами военных ведомств Китая Вэй Фэнхэ, Индии Нарендрой Моди и другими коллегами. На совместном фотографировании при открытии заседания Шойгу и Мэттис стояли рядом.

В последний раз главы оборонных ведомств России и США общались три года назад — в сентябре 2015 года Шойгу и предыдущий глава Пентагона Эштон Картер обсудили по телефону Сирию. До этого два министра обороны общались еще год назад — в августе 2014 года, когда Пентагон возглавлял Чак Хейгел.

В то же время поддерживаются регулярные контакты между руководителями генеральных штабов России и США.

Трагедия Керчи

Студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.