В Облздраве Казахстана отреагировали на инцидент с врачом и русской семьей

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Инцидент с педиатром в Казахстане, которая отказалась лечить русскую семью, исчерпан, стороны забрали заявления, сообщила РИА Новости менеджер по связям с общественностью управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.

Врач в городе Аркалык Костанайской области (Казахстан) отказалась принять ребенка с острым отитом, поскольку мама малыша разговаривала с ней по-русски, видео с таким описанием получило большое распространение в социальных сетях. На записи слышно, что на вопрос женщины: "То есть, раз мы русские, мы должны уехать лечиться в Россию?" медик отвечает: "Да, уезжайте". По словам автора публикации, медработник отказалась принять четырехлетнего ребенка и грубо разговаривала с его матерью.

"По инициативе управления здравоохранения была проведена встреча с обеими сторонами конфликта. В результате обе участницы инцидента признали нарушенные ими медицинскую этику и общечеловеческие нормы поведения", — сообщила представитель облздрава.

По ее данным, обе участницы конфликта отозвали заявления, поданные в правоохранительные органы, а также принесли друг другу извинения.

"Тем не менее, управлением здравоохранения сделаны определенные выводы и приняты меры. Создана комиссия для разбора данной ситуации и предотвращения подобных случаев впредь", — отметила Жилкибаева.