Лидеры Китая и США предварительно договорились о встрече, сообщили СМИ

ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп достигли предварительной договоренности о встрече 29 ноября на полях саммита лидеров G20 в Буэнос-Айресе, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник.
К настоящему моменту ни китайская, ни американская стороны не сообщали деталей расписания лидеров в контексте саммита G20 в Аргентине.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что лидеры двух стран намерены встретиться на саммите G20 в Аргентине, который пройдет в ноябре. При этом в октябре официальный представитель МИД КНР, комментируя возможную встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите заявил, что Китай и США поддерживают контакты по диалогу на всех уровнях.
Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Пекин в свою очередь считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.