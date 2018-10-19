ВСУ выпустили по ЛНР более 515 мин за неделю, заявили в республике

ЛУГАНСК, 19 окт — РИА Новости. Украинские силовики 24 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 515 мин и снарядов, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"За минувшую неделю украинские силовики 24 раза нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено более 515 мин и снарядов", — сказал Марочко на брифинге.

По его словам, украинские силовики вели огонь по позициям ополченцев в районе одиннадцати населенных пунктов. Марочко отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР "не реагируют на провокации, поддерживая режим тишины, и соблюдают минские договоренности".