В Казахстане врач отказалась принять русскоговорящую семью

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Казахстане врач отказать принять ребенка с острым отитом, поскольку мать малыша разговаривала с ней по-русски.

На опубликованной в Сети записи слышно, что на вопрос женщины: "То есть раз мы русские, мы должны уехать лечиться в Россию?" — медик отвечает: "Да, уезжайте".

На суд народа!



Только по тому что мы русские! Она не захотела принимать четырёх летнего ребёнка с острым атитом. Из за нашей национальности! Сказала прямо в лицо!

Участковый детский врач в городе Аркалыке(Казахстан). Утебаева Мольдыр Жумагалиевна pic.twitter.com/o9Z65ahy5E — Алексей Иванов (@FreshBreeze99) 16 октября 2018 г.

По словам автора публикации, медработник отказалась принять четырехлетнего ребенка и грубо разговаривала с его матерью.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в городе Аркалык Костанайской области.

По конституции в Казахстане государственным является казахский язык. Русский официально употребляется наряду с ним в государственных организациях и органах местного самоуправления.

