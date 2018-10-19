В Китае оценили заявления Путина о роли инициативы "Один пояс, один путь"

ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. Китайская сторона высоко ценит положительные оценки президента России Владимира Путина по китайской инициативе "Один пояс, один путь", благодарна РФ за поддержку и участие в ее проектах, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Выступая в рамках дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, Путин заявил, что китайская инициатива "Шелкового пути" в свете сложных изменений в международной политике, в частности, торговых трений Китая и США, не только не утрачивает актуальности, а напротив – она становится еще более актуальной. Российский лидер отметил, что развитие инфраструктуры крайне важно для региона в целом, поэтому РФ приветствует в рамках инициативы "Шелковый путь" участие китайской стороны в освоении Северного морского пути.

"Китай высоко ценит положительную оценку, которую президент Путин дал инициативе "Один пояс, один путь", а также поддержку и участие России в проектах этой инициативы. РФ остается важным международным партнером Китая в продвижении реализации этой инициативы", — заявил дипломат.

Он напомнил, что в 2015 году лидеры двух стран подписали совместное коммюнике о сотрудничестве по сопряжению проектов реализации китайской инициативы экономического пояса Шелкового пути и ЕАЭС, что послужило стартом процесса сотрудничества КНР и ЕАЭС. По его словам, в настоящее время наблюдается устойчивый прогресс в процессе сопряжения двух проектов.

"В мае этого года Китай и ЕАЭС достигли соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству, сопряжение двух проектов принесло первые результаты", — сказал Лу Кан. По его словам, "стороны достигли плодотворных результатов делового сотрудничества в сфере экономики, торговли, инвестиций, науки и технологий".

"Китай готов работать с Россией над реализацией проектов инициативы "Один пояс, один путь", углублять деловое сотрудничество, развивать новые направления для строительства транзитных морских путей, прикладывать общие усилия для того, чтобы превратить "Один пояс, один путь" в важный канал для стимулирования международного экономического сотрудничества и роста глобальной экономики", — сказал дипломат.