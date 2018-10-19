ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Китае оценили заявления Путина о роли инициативы "Один пояс, один путь"

Сюжет:
Заседание клуба "Валдай" (122)
027442
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании клуба Валдай в Сочи. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин на заседании клуба Валдай в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк

ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. Китайская сторона высоко ценит положительные оценки президента России Владимира Путина по китайской инициативе "Один пояс, один путь", благодарна РФ за поддержку и участие в ее проектах, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин принял приглашение главы КНР на саммит "Один пояс, один путь"
Выступая в рамках дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, Путин заявил, что китайская инициатива "Шелкового пути" в свете сложных изменений в международной политике, в частности, торговых трений Китая и США, не только не утрачивает актуальности, а напротив – она становится еще более актуальной. Российский лидер отметил, что развитие инфраструктуры крайне важно для региона в целом, поэтому РФ приветствует в рамках инициативы "Шелковый путь" участие китайской стороны в освоении Северного морского пути.

"Китай высоко ценит положительную оценку, которую президент Путин дал инициативе "Один пояс, один путь", а также поддержку и участие России в проектах этой инициативы. РФ остается важным международным партнером Китая в продвижении реализации этой инициативы", — заявил дипломат.

Он напомнил, что в 2015 году лидеры двух стран подписали совместное коммюнике о сотрудничестве по сопряжению проектов реализации китайской инициативы экономического пояса Шелкового пути и ЕАЭС, что послужило стартом процесса сотрудничества КНР и ЕАЭС. По его словам, в настоящее время наблюдается устойчивый прогресс в процессе сопряжения двух проектов.

"В мае этого года Китай и ЕАЭС достигли соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству, сопряжение двух проектов принесло первые результаты", — сказал Лу Кан. По его словам, "стороны достигли плодотворных результатов делового сотрудничества в сфере экономики, торговли, инвестиций, науки и технологий".

"Китай готов работать с Россией над реализацией проектов инициативы "Один пояс, один путь", углублять деловое сотрудничество, развивать новые направления для строительства транзитных морских путей, прикладывать общие усилия для того, чтобы превратить "Один пояс, один путь" в важный канал для стимулирования международного экономического сотрудничества и роста глобальной экономики", — сказал дипломат.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена