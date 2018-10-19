Мирзиеев поблагодарил Путина за открытие в Москве памятника Исламу Каримову

ТАШКЕНТ, 19 окт — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за открытие в Москве памятника первому президенту республики Исламу Каримову.

"Хочу искренне, от себя лично и от народа Узбекистана, вас поблагодарить за увековечение памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова", — обратился Мирзиёев к Путину в начале переговоров в Ташкенте.

Президент Узбекистана отметил, что народ его страны "очень благодарно относится" к открытию в четверг в российской столице памятника Каримову, который "делал очень многое для становления Узбекистана".

Путин заметил, что Каримов "многое сделал и для развития российско-узбекских отношений". Российский лидер добавил, что у него с Каримовым сложились и добрые личные отношения. По словам президента РФ, на долю первого главы Узбекистана "пришелся очень тяжелый период становления государства". "И это естественно, что мы думаем об увековечении памяти Ислама Абдуганиевича", — заключил Путин.