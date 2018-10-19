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Полет "ястреба". Зачем американцам Закавказье

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© AP Photo / Andrew HarnikСоветник по национальной безопасности США Джон Болтон на авиабазе AndrewsСоветник по национальной безопасности США Джон Болтон на авиабазе Andrews
© AP Photo / Andrew Harnik

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В субботу начинается турне советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по Южному Кавказу. Главный "ястреб" Белого дома не скрывает: он едет в регион продвигать американские национальные интересы. Но первым делом посетит Москву, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и Иране. Отдельным пунктом значится подготовка к очередной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Транзитом через Москву

В Москву Джон Болтон прибудет в субботу, но официальная часть визита стартует в понедельник, 22 октября. Итоговая повестка все еще не определена. Как и перечень российских чиновников, с которыми встретится высокопоставленный гость. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что американская сторона запросила контакты с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что окончательной договоренности пока нет.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В ходе визита Болтона могут обсудить дипсобственность в США, заявили в МИД

Москва намерена поднять вопрос о заблокированной два года назад российской госсобственности в США. "Тема с повестки дня никуда не уходила, в ходе каждых контактов с американскими коллегами мы этой темы касаемся на разных уровнях", — пояснила представитель МИД России Мария Захарова.

Болтон, в свою очередь, собирается обсудить ситуацию в Сирии и нежелательность участия Ирана в постконфликтном урегулировании. Накануне его визита в Москву стало известно, что американцы разрабатывают новую стратегию войны в Сирии, нацеленную на выдавливание иранских военных из страны, с чем не согласна Москва.

Иранская проблематика интересует Вашингтон и в связи с новыми санкциями против Тегерана, вступающими в силу в ноябре. И Москва, и Евросоюз против таких мер, но американские власти не оставляют попыток убедить мировое сообщество в правильности своих действий.

Еще одна тема, которую Болтон затронет на переговорах с Патрушевым, — подготовка новой встречи президентов России и США. Когда и где она может состояться, пока неизвестно. Не исключено, что снова в Хельсинки.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Архивное фото
CC BY 2.0 / U.S. Mission Photo/Eric Bridiers /
Посол России надеется, что встреча Патрушева с Болтоном пройдет успешно

Хрупкий баланс

Затем американский "ястреб" направится в Азербайджан. Там его ждут в среду, 24 октября. Помимо вопросов региональной безопасности, на переговорах с азербайджанскими властями он обсудит поставки энергоресурсов союзникам США. В основном речь идет о Европе, где азербайджанский газ рассматривают как альтернативу российскому.

Вашингтон поддерживает проект строительства Южного газового коридора для поставок с азербайджанского месторождения Шах-Дениз-2. Причем американцы не считают кавказские энергоресурсы конкурентами своему сжиженному газу. А российский газопровод "Северный поток — 2" — считают.

Поддержку азербайджанских энергетических проектов кавказовед Нурлан Гасымов объясняет еще и тем, что их основные инвесторы — западные компании. "British Petroleum — один из главных держателей акций и инвесторов газового месторождения Шах-Дениз. Действует в Баку и нефтегазовая компания Shell", — говорит эксперт, отмечая, что американцы крайне заинтересованы в безопасности этих проектов и сохранении своих инвестиций.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
© AFP 2018 / Stringer
После переговоров с Путиным Меркель отправилась искать "спасение" на Кавказ

В Вашингтоне вызывает озабоченность возможное обострение ситуации в Нагорном Карабахе на фоне внутриполитических событий в Армении, и Болтон обсудит это в Ереване.

"После смены власти в Армении процесс карабахского урегулирования оказался в подвешенном состоянии. До этого велись переговоры, были какие-то миротворческие наработки и стороны старались им следовать. Приход Никола Пашиняна был воспринят внешними миротворцами, включая США и Россию, как неизбежность заново выстраивать переговорный процесс по Карабаху. Сейчас, когда армянские политики заняты предвыборной кампанией, радикальные настроения усиливаются. Американцы не исключают, что это может привести к обострению конфликта. Но война на Кавказе никому не нужна. Первыми под ударом окажутся трубопроводы", — рассуждает Гасымов.

Чтобы сохранить хрупкий баланс, Вашингтон ищет поддержки Москвы, которую в регионе по-прежнему рассматривают основным арбитром и миротворцем. "Россия — сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Баку и Ереван все же оглядываются на Москву и признают ее роль в поддержании стабильности в регионе. На Западе это понимают, поэтому Болтон и отправился сначала на консультации в российскую столицу", — заключает Гасымов.

CC BY 3.0 / President of Azerbaijan / Səngəçal terminalıСангачальский терминал по переработке и транспортировке нефти и газа в окрестностях Баку
CC BY 3.0 / President of Azerbaijan / Səngəçal terminalı
Сангачальский терминал по переработке и транспортировке нефти и газа в окрестностях Баку

Географическая роль Закавказья

На переговорах с властями Азербайджана, Армении и Грузии американский советник поднимет ту же тему, что и в России, — ситуацию на Ближнем Востоке. Он хочет оценить значимость "географической роли" Кавказа для Ирана, России и Турции.

Панорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море. Архивное фото
© РИА Новости / Мурад Оруджев
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США поддержали "Южный газовый коридор", заявил президент Азербайджана

Несмотря на стабильные отношения стран Южного Кавказа с Тегераном, опрошенные РИА Новости эксперты не исключают, что Болтон все же попытается призвать их следовать антииранским санкциям. "И Азербайджан, и Армения углубляют взаимодействие с Тегераном, в первую очередь в экономической сфере. Баку даже инвестирует в иранскую инфраструктуру. Речь прежде всего об участке международного транспортного коридора "Север — Юг". Но Вашингтон старается максимально изолировать Иран от экономических проектов с кавказскими странами, а через них — и с Россией", — полагает старший научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Девятков.

Проживающий в США политолог Рафаэль Саттаров убежден, что еще одна проблема, которую Болтон затронет на Кавказе, — углубляющийся кризис в российско-американских отношениях.

"США не исключают вариант создания "пояса безопасности" из постсоветских стран против России, как это было в 1990-е годы, когда они создали ГУУАМ. Но сейчас ситуация в энергетике, экономике и политике в этом регионе другая и страны СНГ не могут позволить себе выбирать между Вашингтоном и Москвой. Они заинтересованы в сотрудничестве с обеими сторонами", — полагает Саттаров.

В Грузии, которая значится последней в маршруте Болтона по Закавказью, повестка все та же — безопасность, энергетика и экономика. В Тбилиси советник Трампа планирует обсудить и подготовить к подписанию соглашение о свободной торговле между Грузией и США. Не обойдет вниманием Болтон и начавшуюся в стране президентскую кампанию.

"Грузия — ключевой стратегический партнер США и НАТО в регионе, и Болтон не может не выразить общую поддержку Тбилиси в таких вопросах, как территориальные конфликты, интеграция в НАТО. Не исключено, что пойдет речь и о функционировании в Грузии биолаборатории имени Лугара", — считает Девятков. При этом он высказал сомнение, что переговоры окажутся содержательными.

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