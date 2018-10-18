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В мире

Российские политики ответили на слова Волкера о регулярном введении санкций

(обновлено: 23:52 18.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВид Москвы. Архивное фотоВид Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российские политики в беседе с RT прокомментировали заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о намерении вводить новые санкции против России каждые один-два месяца.

По словам зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, подобные высказывания со стороны американских властей смешны и бессмысленны. Усиление санкционного давления помогает Москве "быстрее адаптироваться в сложном мире, развивать собственную экономику, сельское хозяйство и промышленность", считает сенатор.

"Думаю, что господин Волкер не дорабатывает. Надо вводить эти санкции каждый день. Что-то он слишком большие передышки нам дает. Слушать это просто смешно, потому что, мне кажется, не осталось областей экономики и финансов, где бы против нас не вводили санкции", — заявил собеседник телеканала.

Джабаров подчеркнул, что Волкер "изначально был настроен на конфронтацию" и не считает жителей самопровозглашенных республик Донбасса "полноценными гражданами Украины".

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© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
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Политик также обратил внимание на то, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

"Есть Минские соглашения. Все, кто там прописан, занимают свои роли. Главная роль там принадлежит прежде всего Порошенко и его администрации. Они не сделали ни одного шага. Киев эти соглашения игнорирует и не собирается выполнять", — пояснил Джабаров.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал усиление санкционного давления на Москву "бесперспективным занятием".

"Мы самодостаточная страна. У нас есть возможность нормально существовать и развиваться даже в условиях этих незаконных ограничений. Россия выступает за равноправный диалог и уважение национальных интересов", — подчеркнул парламентарий.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Как отметил Морозов, российская сторона надеется на нормализацию отношений с Соединенными Штатами. При этом он обратил внимание на то, что Вашингтону необходимо ужесточать санкции "против киевского режима".

"Минские договоренности, согласованные на международном уровне, не выполняет именно киевская сторона. Если США хотят реализации резолюции Совбеза ООН, то надо оказывать давление именно на Киев", — считает Морозов.

Новый цикл санкций

Флаг США у здания министерства юстиции в Вашингтоне
© AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds
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Ранее Курт Волкер анонсировал введение новых санкций против Москвы каждые один-два месяца. Подобное решение он связал с ситуацией на Украине. По его словам, США "очень тесно работают с европейскими союзниками" по вопросу ограничительных мер. Волкер также подчеркнул, что считает усиление санкционного давления на Москву эффективной мерой.

Отношения между Россией и западными странами обострились на фоне конфликта на юго-востоке Украины. Иностранные партнеры обвинили Москву во вмешательстве в дела Киева и ввели ряд экономических ограничений. В ответ на это российская сторона взяла курс на импортозамещение.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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