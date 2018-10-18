МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Прокуратура Берлина начала проверку в отношении министра обороны Германии Урсулы фон Дер Ляйен в связи с постоянным привлечением внешних консультантов на работу в ведомство, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.

Сообщается, что проверка была инициирована после того, как 30 сентября на министра была подана жалоба от некоторого инсайдера, который работает в ведомстве. В жалобе говорилось, что "на протяжении длительного периода времени привлекались (к работе в министерстве — ред.) консультанты, которые работали в качестве сотрудников ведомства".

Кроме того, отмечалось, что в министерстве работала целая "армия" внештатных консультантов. Таким образом, могла иметь место фиктивная самозанятость. Работодатель не обязан предоставлять социальное обеспечение таким сотрудникам. Если следствие доказывает, что это осуществлялось умышлено, работодатель будет преследоваться по закону.

По данным издания, проверку в связи с привлечением консультантов проводила также федеральная счетная палата ФРГ. В конфиденциальном докладе ведомства, кроме прочего, отмечалось, что министерство обороны в некоторых сферах, например IT-модернизации, напрямую зависит от внешних консультантов. В другом отчете отмечалось, что контракты с консультантами часто были заключены без объявления конкурса, а также они не проверялись на предмет экономической выгодности.

Министру фон Дер Ляйен предстоит объяснить ситуацию бюджетной комиссии. Как сообщает издание, после проверки счетной палаты она привлекла несколько следственных групп для изучения всех контрактов с консультантами, которые были заключены с момента ее вступления в должность.