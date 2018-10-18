Порошенко выразил соболезнования "потерявшим детей в Керчи украинцам"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал трагедию в Керчи. Он выразил соболезнования "украинцам, которые потеряли детей и близких в результате происшествия". Слова главы государства передает его пресс-служба.

"Президент выразил соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких", — сообщили в администрации Порошенко.

Нападение в керченском колледже произошло днем в среду. По версии СК, студент учебного заведения, 18-летний Владислав Росляков. Молодой человек расстрелял своих соучеников, после чего покончил с собой.

Правоохранители также сообщали о взрыве в здании колледжа, однако первоначальный осмотр тел привел к выводам, что все жертвы инцидента скончались от огнестрельных ранений.

Изначально было заведено уголовное дело по статье "Теракт", однако после выяснения обстоятельств его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц.

Согласно последним данным Минздрава, стрельба в керченском колледже унесла жизни 19 человек, около 50 человек пострадали.

Правоохранителям удалось выяснить, что Росляков ранее не имел проблем с законом, не был агрессивным и получал стипендию. Ему ранее выдали разрешение на хранение оружия, что говорит о том, что молодой человек проходил медосмотр и проверку у психиатра.

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