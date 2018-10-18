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В мире

Порошенко выразил соболезнования "потерявшим детей в Керчи украинцам"

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© РИА Новости / Михаил МаркивПерейти в фотобанкПрезидент Украины П. Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины П. Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Маркив
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал трагедию в Керчи. Он выразил соболезнования "украинцам, которые потеряли детей и близких в результате происшествия". Слова главы государства передает его пресс-служба.

Военнослужащие у Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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В керченском колледже нашли второе взрывное устройство
"Президент выразил соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких", — сообщили в администрации Порошенко.

Нападение в керченском колледже произошло днем в среду. По версии СК, студент учебного заведения, 18-летний Владислав Росляков. Молодой человек расстрелял своих соучеников, после чего покончил с собой.

Правоохранители также сообщали о взрыве в здании колледжа, однако первоначальный осмотр тел привел к выводам, что все жертвы инцидента скончались от огнестрельных ранений.

Изначально было заведено уголовное дело по статье "Теракт", однако после выяснения обстоятельств его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц.

Момент нападения на керченский колледж
© Ruptly
Нападение на керченский колледж попало на видео
Согласно последним данным Минздрава, стрельба в керченском колледже унесла жизни 19 человек, около 50 человек пострадали.

Правоохранителям удалось выяснить, что Росляков ранее не имел проблем с законом, не был агрессивным и получал стипендию. Ему ранее выдали разрешение на хранение оружия, что говорит о том, что молодой человек проходил медосмотр и проверку у психиатра.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Теракт в Керчи
© РИА Новости, Инфографика
Взрыв и стрельба в Керчи
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Earl Grey
Какой цинизм!! А детей на Донбассе в подвалы загнал. "..Наши дети пойдут в школу, в детсадки у них они будут сидеть в подвалах.." (с)
01:42
18.10.2018
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kdf72
Он выразил соболезнования "украинцам, которые потеряли детей и близких в результате происшествия".
Лицемер...
Что же он не выражает соболезнования украинцам в ЛДНР? А наоборот приказывает палить из любого оружия...
01:44
18.10.2018
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