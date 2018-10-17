На Украине допросили более 20 свидетелей по делу о крушении Су-27УБ

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Следователи допросили более 20 свидетелей по делу о крушении во время учений на Украине самолета Су-27УБ, сообщил в среду пресс-секретарь генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Во вторник Генштаб ВС Украины сообщил о крушении Су-27УБ в Винницкой области. По данным воздушных сил ВС Украины, в результате крушения погибли двое военных — начальник авиации воздушного командования "Восток" Иван Петренко и военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США. Военная прокуратура завела уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

"В настоящее время опрошено более 20 свидетелей", — написал Лысенко на странице в Facebook.

По его словам, эксперты нашли с помощью квадрокоптера черный ящик самолета, информация с него обрабатывается. Кроме того, следователи продолжают изымать летную документацию.

"На месте происшествия заканчивается сбор останков погибших, после чего планируется назначение судебной молекулярно-генетической экспертизы. Также уже назначены судебно-медицинская экспертиза и судебная экспертиза нефтепродуктов (для исследования образцов топлива, которым заправлялся самолет)", — добавил Лысенко.

Он отметил, что следственные действия организованы таким образом, чтобы не препятствовать дальнейшему выполнению учебно-тренировочных полетов. Лысенко также уточнил, что начиная с четверга комиссия министерства обороны Украины по техническому расследованию катастрофы самолета будет проводить ежедневные заседания в городе Староконстантинов.

На Украине с 8 по 19 октября проходят американо-украинские авиационные учения "Чистое небо-2018". В среду прошел митинг-реквием в память о погибших пилотах.