На Украине допросили более 20 свидетелей по делу о крушении Су-27УБ

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Следователи допросили более 20 свидетелей по делу о крушении во время учений на Украине самолета Су-27УБ, сообщил в среду пресс-секретарь генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
"В настоящее время опрошено более 20 свидетелей", — написал Лысенко на странице в Facebook.
По его словам, эксперты нашли с помощью квадрокоптера черный ящик самолета, информация с него обрабатывается. Кроме того, следователи продолжают изымать летную документацию.
"На месте происшествия заканчивается сбор останков погибших, после чего планируется назначение судебной молекулярно-генетической экспертизы. Также уже назначены судебно-медицинская экспертиза и судебная экспертиза нефтепродуктов (для исследования образцов топлива, которым заправлялся самолет)", — добавил Лысенко.
На Украине с 8 по 19 октября проходят американо-украинские авиационные учения "Чистое небо-2018". В среду прошел митинг-реквием в память о погибших пилотах.