В МИД Германии выразили соболезнования в связи с трагедией в Керчи

БЕРЛИН, 17 окт — РИА Новости. В МИД ФРГ выразили соболезнования в связи с трагедией в Керчи, где в результате подрыва неустановленного устройства погибли 19 человек — учащихся и сотрудников местного колледжа.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"Мы потрясены в связи с атакой в Крыму, в ходе которой сегодня погибло множество людей. Очевидно, что среди убитых — в основном подростки. Ничто не оправдывает насилия в отношении невинных школьников", — говорится в сообщении, распространенном МИД ФРГ.

В ведомстве выразили соболезнования друзьям и семьям погибших.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>