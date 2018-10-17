Twitter опубликовал архив сообщений аккаунтов "причастных к вмешательству"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter в среду опубликовал архив сообщений аккаунтов, которые, как заявляет компания, якобы могут быть связаны с попытками вмешательства во внутренние дела США, сообщается в заявлении в блоге компании.

"Сегодня мы публикуем все аккаунты и связанный с ними контент, ассоциируемые с потенциальными информационными операциями, которые мы обнаружили на нашем сервисе с 2016 года. Ранее мы сообщали о подобной активности, но теперь публикуем значительно больше информации", — говорится в заявлении.

В компании рассказали, что архив содержит данные о 3841 аккаунте, которые якобы принадлежат подозреваемому во вмешательстве в американские выборы "Агентству интернет-исследований", и еще о 770 аккаунтах, базирующихся в Иране. По словам представителей Twitter, база данных содержит 10 миллионов сообщений и более 2 миллионов изображений, видео и другого контента.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными". В феврале спецпрокурор предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 россиянам и трем компаниям из РФ, но об их связях с властями России не сообщил. Речь идет об организациях "Агентство интернет-исследований", Concord Management and Consulting и Concord Catering.