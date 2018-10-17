БЕРЛИН, 17 окт — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в Керчи, где в результате подрыва неустановленного устройства погибли 19 человек — учащихся и сотрудников местного колледжа.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.
"Потрясшие нас сообщения о нападении на школу в Крыму: канцлер Меркель скорбит о многочисленных погибших молодых людях. Наше сочувствие адресовано семьям жертв и всем раненым", — сообщил в среду в соцсети Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>