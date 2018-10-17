Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в Керчи

БЕРЛИН, 17 окт — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в Керчи, где в результате подрыва неустановленного устройства погибли 19 человек — учащихся и сотрудников местного колледжа.

По данным НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Представитель экстренных служб региона сообщил о 19 погибших.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"Потрясшие нас сообщения о нападении на школу в Крыму: канцлер Меркель скорбит о многочисленных погибших молодых людях. Наше сочувствие адресовано семьям жертв и всем раненым", — сообщил в среду в соцсети Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>