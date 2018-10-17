Иранские СМИ приняли бородатую женщину из Казахстана за лидера ИГ*

АСТАНА, 17 окт – РИА Новости. Несколько иранских СМИ назвали героиню репортажа Sputnik Казахстан, 70-летнюю Мухтабару Тораеву, проживающую в Туркестанской области, лидером террористической группировки ИГ*.

Сведения, в частности, появились в новостных изданиях fararu.com, khabarban.com, tadbir24.ir. В публикациях говорится, что в ходе ракетного нападения элитного иранского военно-политического формирования IRGC (Корпус Стражей Исламской революции) на сирийский город Аль-Букмал на границе с Ираком был убит один из лидеров ИГ* по имени Абу Али аль-Машхадани. При этом в качестве иллюстрации к новости была использована фотография женщины, проживающей на юге Казахстана, которая стала известна благодаря обильной растительности на лице.

Sputnik Казахстан в сентябре опубликовал эксклюзивное интервью с необычной бабушкой, в котором она рассказала, что живет с бородой уже более 35 лет и гордится ею. Как отмечает информагентство, именно то фото женщины, которое сделал его корреспондент в доме героини, иранские СМИ использовали для своих публикаций.

*ИГ, Исламское государство — террористическая группировка, запрещенная в России

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