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В мире

Украина подтвердила гибель военного из США при крушении Су-27

Сюжет:
Крушение истребителя Су-27 на Украине (20)
(обновлено: 14:38 17.10.2018)
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© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский истребитель Су-27 во время учений Чистое небо - 2018Украинский истребитель Су-27 во время учений Чистое небо - 2018
© REUTERS / Gleb Garanich

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Вторым пилотом, погибшим при крушении истребителя Су-27 в Винницкой области Украины, был военнослужащий Национальной гвардии США. Об этом сообщило командование украинской авиации.

Истребители Су-27 ВВС Украины во время многонациональных учений Чистое небо-2018 в Хмельницкой области. 11 октября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Аварии и катастрофы истребителей Су-27 в мире в 2005-2018 годах
О крушении стало известно накануне. Первоначально сообщалось, что погибли два пилота, один из которых — военный из США. Однако позже Генштаб и военная прокуратура Центрального региона Украины удалили сообщения об американце.

В самих ВВС США заявили только, что их военный "стал участником" аварии с самолетом на Украине.

Командиром разбившегося Су-27УБ был полковник Иван Петренко, он занимал должность заместителя командующего авиации — начальника авиации воздушного командования "Восток".

Что произошло

Шестнадцатого октября самолет Су-27УБ поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках военных учений "Чистое небо-2018". Около 17:00 он разбился в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник.

В Сети появились кадры крушения Су-27 на Украине
Опубликовано видео с места крушения Су-27 на Украине
Очевидцы рассказали, что в момент крушения услышали сначала гул и свист, а затем увидели поднимающийся в поле за деревней дым. Также, по словам одной из местных жительниц, при падении истребитель крутился, что могло свидетельствовать о попытке пилота отвести самолет в поле.

"Скорее всего, самолет начал падать над населенным пунктом, его отвели, и он разбился в поле, в нескольких метрах от села", — заявил начальник Винницкого областного управления Нацполиции Юрий Педос.

По его словам, на месте авиакатастрофы есть мелкие части самолета, видно, где Су-27 коснулся крылом земли.

Перед падением пилоты не сообщали о неисправности самолета или иной опасности, рассказал "Громадському ТВ" источник в ВВС.

"На записях нигде нет каких криков или предупреждений от пилотов перед падением, то есть ничего не было сказано о неисправности или опасности", — сказал собеседник телеканала.

По его словам, фактора недоразумения между пилотами, скорее всего, быть не могло, ведь украинский пилот знал английский язык и мог общаться с американским коллегой.

В ВСУ рассказали, что это был первый ознакомительный вылет на Су-27УБ для американского военного. Еще за месяц до начала учений стороны определили, какие украинские пилоты будут пассажирами американских самолетов F15 и какие американские летчики будут вылетать на украинском Су-27УБ.

Все американцы, участвующие в учениях, налетали на истребителях не менее полутора тысяч часов, добавил источник.

Расследование

Истребитель Су-27 ВВС Украины во время многонациональных учений Чистое небо-2018 в Хмельницкой области. Архивное фото
© REUTERS / Gleb Garanich
Американские дипломаты работают на месте крушения Су-27 на Украине
Как заявили в управлении региональной полиции, на борту самолета могли находиться боеприпасы, поэтому существует опасность взрыва. Место падения оцепили более ста сотрудников правоохранительных органов. Там работают представители военной прокуратуры, полиции, других следственных органов, а также американского посольства. 

Следователи изъяли на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове летную документацию и документы на самолет. Они также проводят допросы свидетелей по обстоятельствам вылета борта, его технического состояния на момент вылета, данных объективного контроля и тому подобного.

Самолет был исправен

В командовании воздушных сил ВСУ заявили, что Су-27УБ был исправен.

Украинский истребитель Су-27 во время учений Чистое небо - 2018
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
Названо имя одного из погибших пилотов разбившегося на Украине Су-27
"Самолет в течение учений "Чистое небо — 2018" принимал непосредственное участие, почти ежедневно выполнял полеты и то, что самолет был неисправен или были какие-то неполадки, такого факта не было. <…> Сегодня он совершал облет района выполнения задач", — сказали в пресс-центре командования.

Пока версий причин катастрофы нет, сведения о пилотах также выясняются, добавил представитель командования.

Полет на "спарках"

Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов объяснил, почему при аварии самолета могли пострадать пилоты двух стран. Речь, по его словам, могла идти о полете с совместным экипажем. 

"Полеты совместных экипажей на международных учениях разрешаются и проводятся в некоторых странах. Это так называемые ознакомительные полеты на "спарках" – самолетах с двойным управлением. Это делается в целях обмена опытам, показательные возможности проверяются. Такие полеты, конечно, проводятся с разрешения военного руководства обеих стран", – сказал он в эфире радио Sputnik

Эксперт также рассказал о том, как ведется в подобных случаях расследование аварий.   

"В обязательном порядке будет работать комиссия. В таких случаях сразу же по факту создается аварийная комиссия, которая будет вести расследование. Такие комиссии, как правило, работают в составе национальной рабочей группы. Но не исключено, что в данном случае представители США там также есть и они в той или иной степени участвуют в работе комиссии. Если уже обнаружены материалы объективного контроля, то есть данные записывающих устройств – тестера, магнитофона, то по этим данным будут определять, что случилось непосредственно в полете", – пояснил Попов.   

"Чистое небо — 2018"

С 8 по 19 октября на территории Винницкой и Хмельницкой областей проходят многонациональные авиационные учения "Чистое небо — 2018". Помимо Украины, в участвуют военнослужащие стран НАТО — США, Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши и Румынии.

Украинский истребитель Су-27 во время учений Чистое небо - 2018
© AFP 2018 / Genya Savilov
На Украине продолжат полеты на учениях, несмотря на крушение Су-27
Кроме того, для участия в учениях на Украину прибыли  истребители F-15C Eagles и транспортные самолеты C-130J Super Hercules ВВС США.

Целью учений называлось повышение уровня подготовки экипажей при выполнении тактических задач в коалиционной среде и уровня совместимости с воздушными силами США и других стран НАТО. Кроме того, предполагалось отработать такие задачи, как совместное управление и контроль, поиск и спасение личного состава, аэромедицинская эвакуация и обеспечение киберзащиты.

При этом в НАТО подчеркнули, что эти учения — американо-украинские и к маневрам альянса не относятся.

В связи с крушением Су-27УБ на учениях отменили мероприятия, запланированные на 18 и 19 октября на аэродромах Староконстантинов и Гавришовка.

Истребитель Су-27
© РИА Новости, Инфографика
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Истребитель Су-27
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