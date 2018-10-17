Летчик рассказал, какой полет могли совершать пилоты ВВС США и Украины

ВВС США подтвердили, что американский военнослужащий участвовал в крушении украинского истребителя Су-27 под Винницей. Заслуженный военный летчик Владимир Попов в эфире радио Sputnik объяснил, почему при аварии самолета могли пострадать пилоты двух стран.

ВВС США подтвердили, что американский военный участвовал в крушении украинского истребителя Су-27 в Винницкой области, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

В пресс-службе отметили, что на данный момент не могут подтвердить гибель американского гражданина или его ранение, инцидент находится на стадии расследования.

При этом Военная прокуратура Украины заявила, что при крушении самолета погибли два пилота – офицер ВВС Украины и военнослужащий ВВС Национальной гвардии США. Позже из сообщения ведомства удалили информацию о гражданстве жертв инцидента с истребителем.

Также сообщение о гражданстве погибших пилотов удалили и в Генеральном штабе ВСУ.

Ранее стало известно о крушении украинского самолета Су-27 в Винницкой области. Согласно удаленному заявлению Генштаба ВСУ, один из двух погибших при инциденте был гражданином США.

Имя погибшего украинского летчика уже названо. Как сообщил украинский Генштаб, "командир экипажа – полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командующего авиации – начальник авиации воздушного командования "Восток" воздушных вооруженных сил Украины".

Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в эфире радио Sputnik объяснил, почему при аварии самолета могли пострадать пилоты двух стран. Речь, по его словам, могла идти о полете с совместным экипажем.





"Полеты совместных экипажей на международных учениях разрешаются и проводятся в некоторых странах. Это так называемые ознакомительные полеты на "спарках" – самолетах с двойным управлением. Это делается в целях обмена опытам, показательные возможности проверяются. Такие полеты, конечно, проводятся с разрешения военного руководства обеих стран", – сказал Владимир Попов.

Он рассказал о том, как ведется в подобных случаях расследование аварий.

"В обязательном порядке будет работать комиссия. В таких случаях сразу же по факту создается аварийная комиссия, которая будет вести расследование. Такие комиссии, как правило, работают в составе национальной рабочей группы. Но не исключено, что в данном случае представители США там также есть, и они в той или иной степени участвуют в работе комиссии. Если уже обнаружены материалы объективного контроля, то есть данные записывающих устройств – тестера, магнитофона, то по этим данным будут определять, что случилось непосредственно в полете", – заключил Владимир Попов.