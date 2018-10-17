В Южной Корее начался суд над моряками судна "Палладий"

ТОКИО, 17 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Четырем российским гражданам: трем членам экипажа и судовладельцу судна "Палладий", задержанного в Южной Корее, — предъявлены обвинения в ходе первого судебного заседания, сообщил РИА Новости консул генерального консульства РФ в Пусане Роман Быков.

"Первое заседание состоялось, но оно было кратким. Было озвучено обвинение, все подсудимые не признают свою вину в сопротивлении местным властям и уклонению от исполнения наказания, но признали свою вину в том, что судно пыталось выйти из порта без соответствующего оформления, в неисполнении приказа остановиться и прочее. Следующее заседание 31 октября", — сказал дипломат.

В настоящий момент на судне остаются 7 членов экипажа, двое из них не задержаны, но должны оставаться в стране, так как у суда могут быть к ним вопросы.

"На прошлой неделе при нашем содействии еще четыре человека выехали в Россию. Троим купил билеты судовладелец, у одного был билет, приобретенный за свой счет. Мы их оформили, довезли и сделали все необходимое, чтобы они улетели", — сообщил Быков.

Первоначально судно "Палладий" было задержано властями Южной Кореи из-за долгов по зарплате морякам, а также была проблема приобретения билетов. Расходы на приобретение билетов, согласно законодательству, должен нести судовладелец. Однако судовладелец заявлял, что у него нет на это средств.

Затем в августе судовладелец, прибывший на судно, пока оно пережидало шторм в море, взял на себя функции капитана и отдал приказ двигаться в сторону Японии, несмотря на отсутствие необходимых для этого документов. Судно не подчинялось приказаниям береговой охраны даже после предупредительных выстрелов. Его удалось остановить только после высадки десанта с вертолета береговой охраны Южной Кореи.

После этого четыре человека: судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов — были задержаны и помещены в камеру предварительного заключения. Южнокорейские власти ведут расследование, выясняя, кто отдавал указания, в результате которых судно пыталось без оформления необходимых документов покинуть страну и не подчинялось приказам береговой охраны.

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