СМИ сообщили о работе американских дипломатов на месте крушения Су-27

Истребитель Су-27 ВВС Украины во время многонациональных учений Чистое небо-2018 в Хмельницкой области. Архивное фото

Истребитель Су-27 ВВС Украины во время многонациональных учений Чистое небо-2018 в Хмельницкой области. Архивное фото

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Представители американского посольства работают на месте крушения СУ-27УБ в Винницкой области, передает в среду телеканал "112 Украина".

Ранее Генштаб ВС Украины сообщил о крушении Су-27УБ в Винницкой области. По данным ведомства, два пилота — военные из США и Украины — погибли. Однако позднее Генштаб удалил из сообщения упоминание об американском военном. При этом ВВС США заявили, что американский военный "стал участником" аварии с самолетом на Украине.

"Представители военной прокуратуры работают на месте вместе с представителями американского посольства. На месте работают также представители полиции, других следственных органов и военные", — передает корреспондент телеканала с места происшествия.

На Украине с 8 по 19 октября проходят многонациональные авиационные учения "Чистое небо — 2018" с участием военных из стран НАТО.

Подробнее об авариях с участием истребителей Су-27 читайте в справке РИА Новости