Аварии и катастрофы истребителей Су-27 в мире в 2005-2018 годах

2018

16 октября в Винницкой области (Украина) во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27. Погибли двое пилотов, один из них — военнослужащий Нацвардии США.

2017

5 сентября истребитель Су-27 разбился в американском штате Невада. При крушении погиб подполковник Эрик Шульц, командир американской эскадрильи, которая занималась пилотированием военных самолетов иностранного производства.

2016

9 июня истребитель Су-27, принадлежавший пилотажной группе "Русские витязи", разбился вблизи деревни Мураново в Подмосковье, летчик погиб. Пилот отвел самолет от жилых домов, но сам не успел катапультироваться.

2014

23 сентября при проведении учебно-тренировочных полетов в районе населенного пункта Коксу Алма-Атинской области Казахстана разбился самолетом Су-27, относящийся к Талдыкорганской военной базе. Оба летчика погибли.

2013

31 марта во время тренировочного полета в районе китайского города Жунчэн в провинции Шаньдун разбился учебный истребитель Су-27. Крушение произошло в 200 метрах от загруженного автомобильного моста. Оба пилота погибли, жертв на земле не было.

2012

28 июня в Карелии фронтовой истребитель Су-27, выполнявший учебно-тренировочный полет, упал в трех километрах от аэродрома Бесовец, расположенного в 14 километрах от Петрозаводска. Двум пилотам удалось катапультироваться.

27 марта в Калининградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета на высоте около 600 метров в кабине истребителя Су-27 сработал датчик, свидетельствующий о нештатной работе левого двигателя. Летчик прекратил выполнение задания и, выключив левый двигатель, начал осуществлять посадку самолета на одном двигателе. В конце пробега по взлетно-посадочной полосе при наличии бокового ветра самолет сошел на грунт, в результате чего подломилась носовая стойка шасси. Перед тем, как истребитель съехал с полосы, летчик успел выключить второй двигатель. Пилот самостоятельно покинул кабину истребителя, жертв, пожара и разрушений не было.

2011

6 апреля под Владивостоком самолет Су-27СМ разбился при заходе на посадку на аэродром "Центральная Угловая", в районе поселка Соловей Ключ Надеждинского района Приморского края. Машина упала на сарай и развалилась на куски, произошел пожар. На борту боекомплекта не было — истребитель выполнял плановый тренировочный полет. Летчик успел катапультироваться. Следствие установило, что еще до взлета у самолета была обнаружена неисправность системы дистанционного управления. По правилам пилот должен был отказаться от полета.

В марте на одном из дальневосточных военных аэродромов старший летчик майор Сергей Шевченко неудачно посадил после учебного полета Су-27СМ — при посадке у истребителя частично сложилась передняя стойка шасси, в результате чего нос самолета ударился о "бетонку". Установлено, что причиной ЧП стала ошибка пилота. Ущерб составил более 2,4 миллиона рублей.

2010

20 сентября в Приморье потерпел катастрофу истребитель Су-27. Экипаж Су-27 в составе двух человек совершал первый испытательный полет после заводского ремонта на Уссурийском авиаремонтном заводе. Самолет разбился практически сразу после взлета. Он упал в 500 метрах от военного аэродрома "Воздвиженка" под Уссурийском и полностью сгорел. Разрушений на земле не было. Оба пилота успели катапультироваться и остались живы.

10 июня в Московской области на аэродроме "Кубинка" произошла авария истребителя Су-27 из пилотажной группы "Русские витязи". Во время посадки и пробега по взлетно-посадочной полосе (ВВП) у самолета не сработал тормозной парашют. В результате истребитель выкатился за пределы ВВП, сломал переднюю стойку и уткнулся в землю носовой частью. Экипаж не пострадал.

14 января в Хабаровском крае потерпел катастрофу самолет Су-27 Дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Самолет выполнял плановый полет с аэродрома Дземги (Комсомольск-на-Амуре) и пропал с экранов радаров примерно в 30 километрах от аэродрома. Согласно заданию, летчик должен был отрабатывать пилотирование на малых высотах. На месте падения самолета было обнаружено тело пилота.

2009

30 августа в ходе выполнения заключительных фигур высшего пилотажа своей программы на авиашоу рухнул на землю Су-27УБ белорусских ВВС. После падения самолет взорвался, на земле никто не пострадал. Погибли двое пилотов, которые не стали катапультироваться, так как хотели предотвратить падение самолёта на зрителей авиашоу и населённый пункт.

16 августа в небе над Жуковским в ходе подготовки к авиасалону МАКС-2009, произошла авиакатастрофа, в которой столкнулись истребитель Су-27 и спарка (двухместный самолет) Су-27УБ из состава пилотажной группы "Русские Витязи". При столкновении истребителей погиб командир "Русских витязей" гвардии полковник Игорь Ткаченко, еще двое летчиков пострадали. В результате катастрофы пострадали также четыре человека, находившиеся на земле: один из самолетов упал на территорию дачного поселка, в результате чего сгорели три дома. С сильными ожогами были госпитализированы двое мужчин и одна женщина, которая впоследствии скончалась в больнице.

2008

29 июля в Приморском крае в 12 километрах севернее Уссурийска потерпел аварию истребитель Су-27 ВВС России. Полет проводился с целью облета самолета после проведения заводских работ. Истребитель упал примерно в 700 метрах от аэродрома Воздвиженка в 12 километрах севернее Уссурийска. Один пилот погиб, другому удалось катапультироваться. На земле жертв и разрушений не было.

20 марта в Тверской области во время плановых полетов на учебно-боевом истребителе Су-27 на высоте 11 километров отказала энергосистема самолета. Кроме того, при снижении на высоте два километра пропала радиосвязь истребителя с пунктом управления, а затем отказал и навигационный комплекс. Офицеры без приборов смогли вывести машину к аэродрому. При заходе на посадку у истребителя не выпустились шасси. Экипаж посадил истребитель на "брюхо" (без шасси). 9 июля 2008 года летчики Военно-воздушных сил РФ, спасшие аварийный истребитель Су-27, подполковники Роман Костенюк и Александр Сидоров, были награждены орденами Мужества.

2006

20 июня на аэродроме Балтийского флота Чкаловск в Калининградской области произошло возгорание истребителя Су-27. При проведении регламентных работ в ходе откачки остатков топлива из баков в результате разрыва топливного шланга произошло возгорание топливозаправочной машины ТЗ-22 и самолета Су-27. В момент инцидента на самолете отсутствовали вооружение и боезапас. При происшествии пострадал водитель топливозаправщика, который с ожогами был доставлен в госпиталь. В результате пожара Су-27 частично пострадал, а топливозаправщик сгорел.

2005

15 сентября группа истребителей Су-27 выполняла перелет с аэродрома Сиверский Ленобласти на одну из авиабаз под Калининградом. На маршруте пилот одной из машин майор Валерий Троянов доложил о потере ориентировки. Истребитель по ошибке оказался на территории Литвы и упал в 55 километрах от Каунаса. Причинами аварии стали ошибки пилотирования и отказ навигационной системы. Пилот катапультировался.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости